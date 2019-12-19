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تفجير انتحاري في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني

11:54 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
تفجير انتحاري في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني

الشرطة الباكستانية - أرشيفية

اسلام آباد - أ ش أ

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، وقوع تفجير انتحاري في إقليم خيبر باختونخوا، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أنه تم العثور على أشلاء في موقع الانفجار، حيث فجر الانتحاري نفسه، وفتحت السلطات الباكستانية تحقيقا؛ للوقوف على ملابساته.

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الشرطة الباكستانية تفجير انتحاري باكستان إقليم خيبر باختونخو

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