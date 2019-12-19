تفجير انتحاري في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني

اسلام آباد - أ ش أ

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، وقوع تفجير انتحاري في إقليم خيبر باختونخوا، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أنه تم العثور على أشلاء في موقع الانفجار، حيث فجر الانتحاري نفسه، وفتحت السلطات الباكستانية تحقيقا؛ للوقوف على ملابساته.