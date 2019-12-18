الرياض وسول يتفقان على تطوير 21 مجالاً بينها الأقمار الصناعية

الرياض - (د ب أ)

وقعت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء مع كوريا الجنوبية على اتفاقات لتطوير 21 مجالاً من مجالات التعاون.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) اللجنة السعودية الكورية المشتركة التي عقدت اجتماعها في الرياض اليوم الاربعاء وافقت على تطوير21 مجالاً، أبرزها تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، والصحة والأدوية، والتعليم والتطوير، والثقافة والسياحة، والطاقة، والإسكان والبنية التحتية، والطيران والأقمار الصناعية، والملكية الفكرية والإعلام.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي أن الاجتماع شهد توقيع اتفاقية بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والمعهد الكوري لهندسة وتقنيات السيراميك في مجال كفاءة الطاقة.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية كانج كيونج واه "في كلمة لها خلال اللقاء" إن الاجتماع يأتي امتداداً لاجتماع اللجنة المشتركة الثامنة عشرة في سول قبل عامين".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري في كلمة له إن اتفاق "المملكة وكوريا الجنوبية على تطوير أكثر من 21 مجالاً من مجالات التعاون، يعد أمراً واعداً للغاية، وأنا واثق من أنّ نتائج هذه المناقشات ستسهم بشكل كبير في دعم التنمية المشتركة للبلدين".

يذكر أنّ اللجنة السعودية الكورية المشتركة قد انطلقت قبل أكثر من 20 عامًا، من خلال اجتماعات تقام كل عامين، كان آخرها في شهر أكتوبر من عام 2017 في العاصمة الكورية سول، حيث تتركّز محاور نقاش اللجنة المشتركة حول بحث ومناقشة سبل التعاون في العديد من المجالات التي تسهم في تنمية البلدين.