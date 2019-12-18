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الأمير تشارلز يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر المقبل

06:56 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الأمير تشارلز يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر المقبل

الأمير تشارلز

لندن - (د ب أ)

أعلنت العائلة الملكية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر المقبل بالنيابة عن الحكومة البريطانية.

وقال مكتب تشارلز، قصر "كلارينس هاوس" إنه سيحضر منتدى الهولوكوست العالمي في القدس بدعوة من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يوم 23 يناير المقبل، وسوف "يشارك في عدد من الارتباطات بالنيابة عن الحكومة البريطانية".

وكان الرئيس الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وآخرين سيحضرون مراسم إحياء الذكرى الـ75 لتحرير معسكر الموت أوشفيتز.

كما سيقوم تشارلز بزياة رسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما قال قصر "كلارينس هاوس".

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