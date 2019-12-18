يديعوت أحرونوت: توقيف أكثر من 40 إسرائيليا في مطار بموسكو

القاهرة- وكالات:

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء، باحتجاز أكثر من 40 مدنيًا إسرائيليًا هبطوا على متن رحلة تابعة لشركة في مطار دوموديدوفو الدولي، ثاني أكبر المطارات في موسكو، ولم يسمح لهم بدخول الأراضي الروسية.

وذكرت الصحيفة أن معظم الركاب الإسرائيليين على متن الرحلة، وبينهم أطفال، تم احتجازهم لدى مكان مُعد مُسبقًا وخضعوا لاستجواب من قِبل أفراد أمن روس.

كما أفادت هيئة الاذاعة الاسرائيلية "كان" بأن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحقق في تقارير احتجاز عشرات السياح الإسرائيليين لدى قسم تفتيش الجوازات بمطار موسكو لساعات طويلة، وذلك فور هبوطهم في رحلة من تل أبيب الى موسكو.

ولم يصدر الجانب الروسي بعد تعليقا على الموضوع.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكما بالسجن 7 اعوام ونصف على المواطنة الإسرائيليىة نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وكانت مصادر دبلوماسية في وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن ازدياد ملحوظ في معدل رفض منح الإسرائيليين تأشيرات دخول لأراضي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".