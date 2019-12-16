روسيا تدعم المبادرة الألمانية لإنهاء الأزمة الليبية

موسكو - (د ب أ)

أكدت الرئاسة الروسية في موسكو، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي معها، أن روسيا تدعم مبادرة السلام التي تقترحها ألمانيا من أجل إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا.

وحسب الكرملين، فإن بوتين أكد استعداد بلاده لدعم الجهود الألمانية وجهود الأمم المتحدة للوساطة في الصراع الليبي.

وقال بوتين في بيان عن الكرملين، إنه من المهم ألا يزداد الوضع في ليبيا تفاقما، وأن تستأنف الأطراف المعنية حوارا سلميا لإنهاء النزاع فيما بينها.

وقال الكرملين إن الوضع في ليبيا كان أحد المحاور الرئيسية التي تناولتها المباحثات الهاتفية بين بوتين وميركل، وذلك بمبادرة من الجانب الألماني.

وتحاول الحكومة الألمانية، دعم ما يعرف بعملية برلين، لمساندة جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص من أجل ليبيا، غسان سلامة.

وتتضمن المبادرة، على سبيل المثال، تنظيم مؤتمر دولي، يتم من خلاله اعتماد أطر أساسية لإطلاق عملية سلام بين الأطراف الليبية، بوساطة من الأمم المتحدة.

وحسب الكرملين فإن ميركل تحدثت مع بوتين عن القمة التي شهدتها العاصمة الفرنسية، باريس، قبل أسبوع بشأن الصراع في مناطق شرق أوكرانيا، وكذلك بشأن اتفاقية مرور الغاز الروسي بالأراضي الأوكرانية، والتي تنتهي أواخر العام الجاري.

يشار إلى أن المباحثات التي تمت بوساطة الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد الاتفاقية لم تحقق نتيجة تذكر حتى الآن.