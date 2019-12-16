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طهران : لا مفاوضات مع السعودية باستثناء موضوع الحج

11:08 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
طهران : لا مفاوضات مع السعودية باستثناء موضوع الحج

عباس موسوي

طهران- (د ب أ):

أكدت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين عدم وجود أية مفاوضات مع السعودية، باستثناء تلك المتعلقة بموضوع الحج.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي القول إن "بعض التصريحات من الرياض الداعية إلى إجراء حوار مع طهران، تتعارض مع الحقائق، ونأمل أن ترى الرياض الحقائق وتسعى لتحقيق الأمن في المنطقة".

وأكد أن "المحادثات الحالية المشتركة تقتصر فقط على قضايا الحج والعمرة، ولم تكن هناك محادثات أخرى".

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت مؤخرا عن مسؤول سعودي القول إن "السعودية تبذل جهودا سرية لتطبيع العلاقات مع إيران وغيرها من خصومها في المنطقة، خوفا مما قد تجلبه نزاعات إقليمية محتملة من مخاطر على اقتصادها".

عباس موسوي الخارجية الإيرانية السعودية الحج

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