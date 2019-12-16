مقتل 3 وفقدان 7 آخرين في انهيار مبنى جنوب الفلبين جراء زلزال قوي

مانيلا- (أ ش أ):

أعلن مسئولو الإغاثة في الفلبين، اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص وفقدان 7 آخرين، جراء انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق جنوب البلاد، في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة أمس.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مكتب الحماية من الحرائق قوله إنه تم إنقاذ 6 أشخاص من داخل المبنى الكائن في بلدة "بادادا" بإقليم "دافاو ديل سور"، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر وضرب المنطقة أمس وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص بجروح.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن جهود البحث والإغاثة مازالت جارية داخل المبنى بمشاركة قوات الجيش والشرطة ورجال الإطفاء.

ومازال هناك أربع بلدات ومدينة واحدة بالقرب من موقع الزلزال يعانون من انقطاع الكهرباء كما قررت السلطات إغلاق المدارس القريبة من المنطقة لحين التأكد من سلامة المباني.

يشار إلى أن منطقة "دافاو" قد تعرضت لعدة زلازل خلال الأشهر الأخيرة، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والفنادق ومراكز التسوق والمستشفيات.

​