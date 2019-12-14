أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

اتهام أمريكي بضرب مراسلة على الهواء مباشرة

07:39 م السبت 14 ديسمبر 2019
اتهام أمريكي بضرب مراسلة على الهواء مباشرة

الشرطة الأمريكية

نيويورك - (د ب أ):

اتهمت الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية، رجلاً بارتكاب جنحة جنسية لقيامه بضرب مراسلة أثناء بث تلفزيوني مباشر.

وتم القبض على الرجل أمس الجمعة، وفقا لدائرة شرطة سافانا، التي نقلت عنها القناة التلفزيونية التي تعمل بها المراسلة. وحصد مقطع فيديو للواقعة ملايين المشاهدات بعد نشره على الإنترنت بحلول اليوم السبت.

ويُظهر الفيديو المراسلة أليكس بوزارجيان وهي تبث حدثا على الهواء مباشرة عبر قناة "دابليو إس ايه في" المحلية في السادس من ديسمبر خلال سباق عدو لخمسة كيلومترات على جسر في سافانا. ويظهر الرجل الذي يدعى تومي كالاواي، 43 عاما، في الفيديو وهو يضربها ثم يركض ليتجاوزها.

وقالت لشبكة "سي بي إس نيوز": "إنه اقترب إلى حد ما وضربني بشدة".

وأضافت المراسلة أن الضربة ألمتها وأشعرتها بأنها "منتهكة ومحرجة وتم التعامل معي كأنني غرض"، وأن النساء في كل مكان سيتعاطفن معها.

وظهرت بوزارجيان في مقطع الفيديو مصدومة بعد أن تم ضربها لكنها واصلت تغطية الحدث. وقالت لاحقا إنها تؤيد اتهام الرجل.

الشرطة الأمريكية التحرش ولاية جورجيا

الخبر التالى:

اشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجون حاولوا التظاهر أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| افتتاح منتدى شباب العالم 2019