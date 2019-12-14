رئيس وزراء ماليزيا يرفض العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران

الدوحة/واشنطن- (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد اليوم السبت في الدوحة أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران غير قانونية وترفضها بلاده .

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها مهاتير محمد في مؤتمر يٌعقد في العاصمة القطرية، الدوحة، نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، مشيرا إلى أن القيود تعرقل حرية وصول ماليزيا إلى سوق مهم وشريك تجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على إيران بسبب ما تعتبر أنه سياسات عدائية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة من جانب إيران.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد افتتح، اليوم السبت، منتدى الدوحة، الذي ينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

ويشهد المنتدى مشاركة رئيس وزراء ماليزيا، ومن تركيا، وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ومن الولايات المتحدة، وزير الخزانة ستيفن منوشن، برفقة مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب.

وكان "منتدى الدوحة" قد تم إنشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.