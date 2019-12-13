أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس سد النهضة التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

اليونان وإيطاليا تعتقلان أفراد عصابة لتهريب مهاجرين

03:18 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
اليونان وإيطاليا تعتقلان أفراد عصابة لتهريب مهاجرين

الشرطة اليونانية

أثينا- (د ب أ):

ذكرت الشرطة اليونانية، اليوم الجمعة، أن اليونان وإيطاليا اعتقلتا 11 شخصا، يُشتبه أنهم هربوا مهاجرين عبر البحر الادرياتيكي.

واستمرت العملية المشتركة عدة أشهر، مستهدفة المهربين، الذين نقلوا مهاجرين من غرب اليونان إلى شرق إيطاليا، وفرضوا على كل واحد منهم دفع 6 آلاف يورو (6670 دولارا).

ويُزعم أن اليونانيين الستة والإيطاليين الخمسة، الذين تم اعتقالهم في البلدين حصلوا على أكثر من 800 ألف يورو من خلال هذا النشاط.

وقالم المهربون بنقل أشخاصا، في مجموعات تتراوح من ثمانية إلى 32 شخصا، من أثينا إلى مدينة اجومينيتسا الساحلية أو جزيرة كورفو، ثم باليخوت إلى إيطاليا.

وقالت الشرطة اليونانية إن فرعا من المجموعة زور وثائق، حاول من خلالها المهاجرون شق طريقهم إلى وجهتهم المقصودة، وهي دول الاتحاد الأوروبي الغنية دائما.

ووصل معظم المهاجرين، الذين هربوهم ، إلى اليونان قادمين من تركيا وتفادوا التسجيل.

الشرطة اليونانية إيطاليا اليونان

الخبر التالى:

هل ابتزّت تركيا السراج من أجل توقيع اتفاق الحدود البحرية؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة