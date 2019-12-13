اليونان وإيطاليا تعتقلان أفراد عصابة لتهريب مهاجرين

أثينا- (د ب أ):

ذكرت الشرطة اليونانية، اليوم الجمعة، أن اليونان وإيطاليا اعتقلتا 11 شخصا، يُشتبه أنهم هربوا مهاجرين عبر البحر الادرياتيكي.

واستمرت العملية المشتركة عدة أشهر، مستهدفة المهربين، الذين نقلوا مهاجرين من غرب اليونان إلى شرق إيطاليا، وفرضوا على كل واحد منهم دفع 6 آلاف يورو (6670 دولارا).

ويُزعم أن اليونانيين الستة والإيطاليين الخمسة، الذين تم اعتقالهم في البلدين حصلوا على أكثر من 800 ألف يورو من خلال هذا النشاط.

وقالم المهربون بنقل أشخاصا، في مجموعات تتراوح من ثمانية إلى 32 شخصا، من أثينا إلى مدينة اجومينيتسا الساحلية أو جزيرة كورفو، ثم باليخوت إلى إيطاليا.

وقالت الشرطة اليونانية إن فرعا من المجموعة زور وثائق، حاول من خلالها المهاجرون شق طريقهم إلى وجهتهم المقصودة، وهي دول الاتحاد الأوروبي الغنية دائما.

ووصل معظم المهاجرين، الذين هربوهم ، إلى اليونان قادمين من تركيا وتفادوا التسجيل.