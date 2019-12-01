سانا: سماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة شمال البلاد

القاهرة – مصراوي:

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة، ذات الأغلبية التركية، والتي يسيطر عليها ميليشيات الجيش الوطني المدعومة من تركيا.

ولم تذكر الوكالة مصدر الانفجار، أو إذا ما وقع ضحايا.