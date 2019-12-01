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سانا: سماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة شمال البلاد

09:33 م الأحد 01 ديسمبر 2019
سانا: سماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة شمال البلاد

سماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة

القاهرة – مصراوي:
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة، ذات الأغلبية التركية، والتي يسيطر عليها ميليشيات الجيش الوطني المدعومة من تركيا.
ولم تذكر الوكالة مصدر الانفجار، أو إذا ما وقع ضحايا.

انفجار الحسكة سوريا الحرب السورية

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