فتح: الرئيس الفلسطيني هو المرشح الوحيد للحركة لخوض الانتخابات

رام الله - (أ ش أ):

أكد أمناء سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في اجتماعهم الطارئ الذي عقد اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو المرشح الوحيد للحركة لخوض الانتخابات المقبلة.

وشدد أمناء السر على أن عباس يتمتع على المستوى الداخلي والخارجي بالحضور والمكانة، من خلال فكره ومنهجه الواقعي، وصلابة مواقفه وصموده أمام كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وثمنوا موقف الرئيس عباس الذي دعا لإجراء الانتخابات في كل من القدس بداية، والضفة، وغزة، وأن لا انتخابات دون القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وتوجه أمناء سر أقاليم الضفة بتحية عز وإكبار لجماهير الشعب الفلسطيني- على امتداد الوطن الذين يلبون نداء الشهداء نداء ياسر عرفات في ذكرى رحيله، وتحديدا في غزة هاشم والأطر التنظيمية فيها- على مواقفهم الثابتة والتزامهم المبدئي الأصيل بالدفاع عن الحركة الوطنية، والمشروع الوطني الفلسطيني، في ظل الأوضاع والضغوطات والاستهداف الممنهج الذي عانوا منه عبر سنوات طوال، واستجابتهم الفورية للدعوة؛ لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية على التوالي وجهوزيتهم لخوضها.

وجدد أمناء السر استعدادهم وجهوزيتهم الكاملة لخوض الانتخابات المزمع عقدها للبرلمان، والرئاسة بالتوالي، وذلك بعد عقدهم لعدة اجتماعات مع كل من القواعد التنظيمية على مستوى المناطق، والمكاتب الحركية والفرعية، ولجان الشبيبة الفتحاوية، والنقابات والاتحادات بممثليها من أبناء الحركة، وتأكيدهم الجهوزية الكاملة؛ لتهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاح العملية الديمقراطية لهذه الانتخابات، واستعدادهم الكامل؛ لتسهيل ومساندة لجنة الانتخابات المركزية لإتمام تحضيراتها؛ لاستقبال وإنجاز هذا العرس الديمقراطي الذي طال انتظاره.ِ