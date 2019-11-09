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رغم عقوبات ترامب.. إيران تعلن تخصيب اليورانيوم حتى 5%

02:48 م السبت 09 نوفمبر 2019
رغم عقوبات ترامب.. إيران تعلن تخصيب اليورانيوم حتى 5%

دونالد ترامب

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى خمسة بالمائة، بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن، وذلك بالرغم من العقوبات الاقتصادية وسياسة الضغط القصوى التي تمارسها ضدها واشنطن.

وحدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3,67% لكن إيران أعلنت أنها لن تلتزم بذلك بعد أن تخلت واشنطن من جانب واحد عن الاتفاق العام الماضي وفرضت عليها عقوبات مشددة. وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "بناء على احتياجاتنا وما طُلب منا ننتج حالياً (بنسبة) خمسة في المئة".

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثوري عن منظمة الطاقة النووية الإيرانية، الأربعاء "الخميس بالتوقيت المحلي"، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها.

وقالت الوكالة عن المنظمة: "بعد كافة الاستعدادات الناجحة، بدأ ضخ غاز اليورانيوم في 1044 جهازاً للطرد المركزي يوم الخميس في فوردو، تجري العملية بكاملها تحت إشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة".

ترامب تخصيب اليورانيوم إيران العقوبات الاقتصادية

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