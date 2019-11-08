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    قسد: تركيا سيطرت على 1100 كلم من سوريا بعد اتفاق الهدنة مع واشنطن

    10:06 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    قسد: تركيا سيطرت على 1100 كلم من سوريا بعد اتفاق الهدنة مع واشنطن

    العدوان التركي شمال سوريا

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، نزوح 30 ألف مدني من مناطقهم في سوريا جراء العمليات التركية بعد توقيع الهدنة التركية الأمريكية منذ شهر تقريبًا.

    وأكدت القوات الكردية، أن تركيا قتلت 182 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية، منذ توقيع اتفاق الهدنة، لافتًا إلى سيطرة أنقرة على 1100 كيلو متر من الأراضي السورية.

    وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن جيش بلاده لن ينسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى من الأرض العربية.

    وبدأت أنقرة مع ميليشيات سورية موالية لها في في أكتوبر الماضي، عدوانًا واسعًا على شمال شرقي سوريا، لإبعاد الأكراد عن حدودها وإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترًا.

    رشق متظاهرون، أكراد في وقت سابق من الجمعة، مركبة عسكرية تركية بالحجارة أثناء مرور دورية تركية-روسية، بالقرب من بلدة المعبدة في الجزء الشمالي الشرقي من الحسكة، على الحدود السورية مع تركيا.

    وبدأت القوات التركية، مطلع الشهر الجاري، تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية شمال شرقي سوريا، في إطار اتفاق أدى إلى انسحاب المقاتلين الأكراد من الأراضي الواقعة على طول الحدود.

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