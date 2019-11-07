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    مصدر أمنى عراقي: انفجار "رمانة صوتية" بوسط بغداد

    11:24 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    مصدر أمنى عراقي: انفجار "رمانة صوتية" بوسط بغداد

    انفجار - أرشيفية

    بغداد - (د ب ا)

    أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الخميس، بانفجار "رمانة صوتية" في شارع السعودن وسط بغداد.

    وقال المصدر في تصريح لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "رمانة صوتية انفجرت، مساء اليوم، في شارع السعدون وسط العاصمة بغداد".

    وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مجهولين هم من قاموا برمي الرمانة في المكان المذكور".

    بغداد العراق انفجار رمانة صوتية

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