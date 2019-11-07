مصدر أمنى عراقي: انفجار "رمانة صوتية" بوسط بغداد

بغداد - (د ب ا)

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الخميس، بانفجار "رمانة صوتية" في شارع السعودن وسط بغداد.

وقال المصدر في تصريح لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "رمانة صوتية انفجرت، مساء اليوم، في شارع السعدون وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مجهولين هم من قاموا برمي الرمانة في المكان المذكور".