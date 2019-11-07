الخارجية الأمريكية ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في القاعدة

القاهرة - (مصراوي)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة عرضت يوم الخميس مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين كبيرين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي للصحفيين في إفادة إن الوزارة تعرض ما يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن سعد بن عاطف العولقي وما يصل إلى أربعة ملايين نظير معلومات عن إبراهيم احمد محمود القوصي اللذين قال إنهما شجعا على شن هجمات على الولايات المتحدة.