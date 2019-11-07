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    الخارجية الأمريكية ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في القاعدة

    08:20 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    الخارجية الأمريكية ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في القاعدة

    وزارة الخارجية الأمريكية

    القاهرة - (مصراوي)

    قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة عرضت يوم الخميس مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين كبيرين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

    وقال مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي للصحفيين في إفادة إن الوزارة تعرض ما يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن سعد بن عاطف العولقي وما يصل إلى أربعة ملايين نظير معلومات عن إبراهيم احمد محمود القوصي اللذين قال إنهما شجعا على شن هجمات على الولايات المتحدة.

    وزارة الخارجية الأمريكية تنظيم القاعدة الولايات المتحدة مايكل إيفانوف

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