شرطان للتوصل إلى اتفاق بين "قسد" والحكومة السورية

أربيل- (د ب أ):

حدد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي كوباني، شرطين للتوصل لاتفاق مع الحكومة السورية.

وقال في مقابلة مع "شبكة رووداو" الكردية العراقية: "حتى نتوصل مع الحكومة السورية إلى اتفاق، لنا شرطانِ أساسيان: الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سورية عامةً، ضمن الدستور. والثاني، أن تكون لقوات سوريا الديمقراطية، كمؤسسةٍ، استقلالية، أو يمكننا القول أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا".

وكشف أن "الحكومة السورية تريد لهذه القوات أن تنضم إلى الجيش على شكل أفراد وأشخاص وقيادات. ومن جهتنا لا يمكن القبول بهذا الشكل".

واعتبر أنه "ليست مهمة الحكومة السورية أن تجبر تركيا على التوقف (عن نشاطها في شمال سورية) ... وأن مجيئها إلى المنطقة الحدودية سياسي لا عسكري".

وعن الوجود الأمريكي في مناطق آبار النفط، قال كوباني إن "الكل يعلم أن أمريكا لا تحتاج إلى النفط. هم يقولون إنهم لا يريدون أن يدخل هذا النفط في يد داعش ويد النظام السوري أو القوات الأُخرى، وينبغي أن يبقى الأمريكيون هنا حتى يكونوا جزءاً من هذا التوازن".