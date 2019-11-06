الإدارة الكردية الذاتية: تركيا استخدمت أسلحة محرمة دوليًا ضدنا

سوريا - (أ ش أ)

ذكرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الكردية، أن تركيا استخدمت أسلحة محرمة دوليًا في معركتها المستمرة ضدهم منذ أكتوبر الماضي، والتي تسببت باحتراق أجساد حوالي 30 مدنيًا بينهم أطفال بحروق مثيرة للجدل.

وأدانت الإدارة، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء، محاولات تركيا إخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية، مؤكدة حيازتها أدلة وإثباتات تدين تركيا.. مبدية استعدادها لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها في مناطق الهجوم التركي.

وأشارت إلى أن الحالات التي تؤكد استخدام الأسلحة المحرمة والعينات بحاجة إلى أن تخضع لإجراءات طبية وقانونية، ومن ثم إدانة الدولة التركية ومرتزقتها وكذلك معاقبتها.