ماكرون يصف قرارات إيران بشأن الاتفاق النووي بـ"الخطيرة"

القاهرة- (مصراوي):

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، قرارات إيران الأخيرة بشأن الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 بـ"الخطيرة".

وبدأت طهران، الأربعاء، تنفيذ الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها بالاتفاق الننوي، وذلك بضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لتشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي.

ياتي ذلك تنفيذًا لما أعلنته طهران أمس الثلاثاء بشأن البدء في تخصيب اليورانيوم بمحطة فوردو بنسبة 5 بالمائة، مشيرة إلى قُدرتها على زيادة نسبة التخصيب إلى 20 بالمائة، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى أنها يُمكن أن تتراجع عن تلك الخطوة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.

كانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة، لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.