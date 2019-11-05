عبدالمهدي: هناك آليات لحل الحكومة العراقية وتسلميها عن طريق مجلس النواب

القاهرة - (مصراوي)

كشف عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، عن آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب.

وفي كلمة له بثتها وسائل الإعلام المحلية، تتضمن رؤيته للخيارات المطروحة عبر مطالب المتظاهرين، أكد خلالها أن الاحتجاجات كشفت الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفًا: "أن التعديل الدستوري يمكن ان يغير قانون الانتخابات بالكامل" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات في مقدمتها إصدار حزمة إصلاحات جديدة تتضمن طلبات الإستجابة لطلبات المتظاهرين، كما قرر المجلس منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خرجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 – 2019 على ملاك الوزارة وشركاتها العامة الرابحة استثناءً من تعليمات الموازنة واستمرار الصلاحية المذكورة لعام 2020.