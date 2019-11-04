وزير الخارجية الإسباني: ليس هناك مبرر لأعمال العنف في كتالونيا

إسبانيا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الإسباني، جوزيف بوريل، عدم وجود أي مبرر لأعمال العنف التي يشهدها إقليم كتالونيا بسبب صدور أحكام بالسجن في الشهر الماضي بحق 9 من زعماء الانفصاليين هناك.

وأضاف بوريل - في مقابلة حصرية أجراها مع قناة "فرانس – 24" التي أوردت مقتطفات منها في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية - يقول "إن حكومة مدريد قدمت قدرًا غير عادي من النوايا الحسنة حيال زعماء الانفصاليين في كتالونيا والذين يصرون على ضرورة الاعتراف بحقهم في إجراء استفتاء بشأن الانفصال أو رفض المفاوضات مع الحكومة المركزية لعدم وجود موضوعات للتفاوض بشأنها".

ومضى بوريل يقول "ليس هناك أي مبرر لما نشهده من أعمال عنف في كتالونيا وإن الأمر متروك لرئيس الإقليم كويم تورا لإطلاق حوار مع سكان كتالونيا الذين يرفضون الاستقلال".

وتابع بوريل يقول: "إن هناك انقساما بشكل قوى داخل كتالونيا بشأن الانفصال".

وتأتي هذه التصريحات قبيل إجراء الانتخابات المبكرة في إسبانيا التي من المقرر أن تجرى يوم الأحد القادم.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت أحكامًا بالسجن لفترات تتراوح ما بين 9 إلى 13 عامًا بحق تسعة من زعماء الانفصاليين بعد اتهامهم بالتحريض على التمرد.