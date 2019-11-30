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الشرطة الهولندية تقبض على مشتبه بالتورط في حادث لاهاي

09:02 م السبت 30 نوفمبر 2019
الشرطة الهولندية تقبض على مشتبه بالتورط في حادث لاهاي

الشرطة الهولندية

أمستردام - (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم الشرطة الهولندية، اليوم السبت، القبض على رجل في الخامسة والثلاثين من العمر يشتبه في تورطه في حادث الطعن الذي وقع أمس بوسط مدينة لاهاي، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأوضح المتحدث، حسبما نقل عنه راديو "صوت أمريكا"، أن الرجل ليس له محل إقامة ثابت وأن الشرطة تقوم حاليا باستجوابه للكشف عن مدى تورطه في طعن فتاتين (15 عاما) وصبي (13 عاما) خرجوا جميعا من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

ولم يتطرق المتحدث إلى تحديد هوية الرجل أو دوافعه لارتكاب هذا الحادث.

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