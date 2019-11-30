للمرة الثانية خلال ساعات.. غارات إسرائيلية على موقعين لحماس في غزة

غزة- (د ب أ):

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر السبت غارات على قطاع غزة، للمرة الثانية خلال ساعات، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في غارتين، موقعين لكتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه استهدف مواقع لحماس من بينها مجمع عسكري "ردًّا على إطلاق النار من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة الماضية".

وأضاف البيان: "ينظر الجيش بخطورة بالغة الى إطلاق النار على جميع أشكاله نحو الأراضي الإسرائيلية، وسيواصل العمل طالما تطلب الأمر ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل".

وحمل البيان حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في غزة وينطلق منه، وهي تتحمل تداعيات الأعمال "الإرهابية" التي يتم القيام بها ضد مواطني إسرائيل.

كانت طائرة إسرائيلية قصفت مساء أمس الجمعة موقع رصد يتبع لحماس في شرق مدينة غزة، وذلك "ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية عن إطلاق القذيفة الذي أعقب مقتل فتى فلسطيني وإصابة 5 آخرين بجروح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وقال مسعفون إن فتى (16 عاما) أصيب بعيار ناري في البطن شرق خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى مقتله.

وجاء ذلك رغم إعلان هيئة مسيرات العودة الأسبوعية في غزة عن إلغاء احتجاجات اليوم المقررة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت هيئة مسيرات العودة إن إلغاء الاحتجاجات جاء بسبب "التهديد" الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، وغير مرتبط بأية تفاهمات للتهدئة.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء مسيرات العودة لثلاثة أسابيع متواصلة منذ انطلاقها في 30 مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.