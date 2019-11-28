رئيس النواب العراقي يوافق على عقد جلسة طارئة الأحد المقبل

القاهرة - (مصراوي)

وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، على عقد جلسته طارئة للمجلس الأحد المقبل، مؤكدًا أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني مفوضية الانتخابات وانتخابات مجلس النواب.

وقال مجلس النواب في بيان، إن رئاسة مجلس النواب تدعو النواب إلى الحضور إلى جلسة خاصة تعقد يوم الأحد، تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضاف البيان، أن رئاسة مجلس النواب تدعو اللجنة القانونية إلى الاستمرار بمناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت.

وتابع، أن "رئاسة مجلس النواب تؤكد أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي".

يشار إلى أن النائب عن تحالف سائرون إمجد العقابي أعلن، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع برلمانية لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب السبت المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع.