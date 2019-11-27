فرنسا تحذر إيران من إعادة فرض العقوبات بسبب انتهاك الاتفاق النووي

القاهرة - مصراوي:

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من أن بلاده قد تعيد فرض العقوبات على النظام الإيراني بسبب انتهاكاته للاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية في 2015.

وأضاف لودريان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن رد فعل المرشد الإيراني والرئيس حسن روحاني على الاحتجاجات لا يسهم في نزع فتيل التوتر.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، أن باريس تحاول اقناع الولايات المتحدة بتخفيف الضغط على إيران.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية، الأربعاء، "بالتستر المتعمد" على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.

واندلعت الاحتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات أميركية مشددة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 200%.

ونُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.