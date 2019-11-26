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البابا فرنسيس يقر بوجود فساد مالي داخل الفاتيكان

09:39 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
البابا فرنسيس يقر بوجود فساد مالي داخل الفاتيكان

بابا الفاتيكان فرنسيس

الفاتيكان - (د ب أ)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الثلاثاء، إن هناك أدلة واضحة على وجود فساد مالي داخل الفاتيكان، ولكن تم اكتشاف المشكلة وجاري التعامل معها.

وقال الحبر الأعظم خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة أثناء عودته من اليابان " ما حدث قد حدث: فضيحة. انهم فعلوا اشياء لا تبدو أنها نظيفة".

وكان فرانسيس يشير إلى تحقيق الفاتيكان بشأن إساءة استغلال الصندوق الخيري "بيتر بنس" الخاص بالبابا لشراء عقار فاخر في وسط لندن.

وقال إن المسؤولين الخمسة بإدارة الفاتيكان الذين تم ايقافهم بسبب صلتهم بالتحقيق سوف يبدأ استجوابهم "خلال أقل من شهر".

بابا الفاتيكان فرنسيس اليابان الفساد المالي

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