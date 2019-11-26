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مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث بمروحيتين عسكريتين في مالي

11:34 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث بمروحيتين عسكريتين في مالي

مروحتين - ارشيفية

باريس - (د ب أ):

لقي 13 جنديا فرنسيا حتفهم في حادث بمروحيتين عسكريتين في مالي.

وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" في باريس اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسر الجنود، مشيدا بشجاعة الجنود.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تخوض معارك في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بقوات "برخان" ضد إرهابيين إسلاميين. وتضم هذه القوات نحو 4500 جندي.

مالي حادث بمروحيتين عسكريتين مقتل جنود فرنسية إيمانويل ماكرون
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