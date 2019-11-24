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المرشح الرئاسي الجزائري ميهوبي: نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

07:42 م الأحد 24 نوفمبر 2019
المرشح الرئاسي الجزائري ميهوبي: نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

المرشح الرئاسي الجزائري عزالدين ميهوبي

الجزائر - (أ ش أ):
أكد المرشح الرئاسي الجزائري عزالدين ميهوبي، اليوم الأحد، رفضه القاطع التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر بعد أن أعلن نواب من البرلمان الأوروبي عن عقد جلسة لدراسة الأوضاع في البلاد.
وقال ميهوبي، في تصريحات له اليوم خلال تجمع انتخابي، "إن هذا التدخل من البرلمان الأوربي سافر ومحاولة يائسة، وبعض النواب الأوروبيين لم يستوعبوا أن زمن الوصاية انتهى وبأن الجزائر بلد مستقل".
واعتبر أن هذه التدخلات التي تصطدم بصخرة الشعب تدل على ضعف وخوف أمام الإرادة الشعبية للجزائريين..مؤكداً أن الجزائر التي بنت عقيدتها الدبلوماسية على مبدأ احترام الشأن الداخلي للدول، ترفض التدخل في شؤونها وتسعى لحل مشاكل البيت الداخلي بين أبنائها فقط.
وأكد ميهوبي أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، هي المخرج الوحيد بالنسبة للجزائر التي باتت في أشد الحاجة إلى حلول دستورية، مشيداً بالمسيرات الشعبية المؤيدة للذهاب للانتخابات، معتبراً أن المشاركين فيها يمثلون القوة الدافعة للجزائر نحو غد مشرق.
وتعهد ميهوبي ببناء جمهورية مؤسسات، تقوم على مؤسسات ثابتة ومتماسكة مهما كانت التحديات، وقال "نريد أن نبني جمهورية على أساس الثقة والتميز العملي والكفاءة والنجاح".

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عزالدين ميهوبي الجزائر البرلمان الأوروبي

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