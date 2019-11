"أصغر وزير في حكومة روحاني".. من هو جواد جهرمي الذي عاقبته أمريكا؟

كتبت- رنا أسامة:

فرضت واشنطن عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران جواد آذري جهرمي، ردًا على حجب الإنترنت في البلاد لأكثر من 113 ساعة على خلفية التظاهرات المُنددة بقرار رفع أسعار الوقود، وذلك بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران بقطع الخدمة لتحجب عن الإيرانيين والعالم "المأساة.".

بموجب العقوبات الأمريكية الجديدة، تُجمّد كافة الأصول المالية الخاصة بالوزير الإيراني وفوائد العقارات التي يملكها في الولايات المتحدة إذا ما وُجدت، كما يمنع هذا القرار أيضًا رعايا الولايات المتحدة أو شركاتها من التعامل مع الوزير، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

لكن جهرمي ردّ على العقوبات الأمريكية بلامبالاة، مؤكدًا أن واشنطن لن تقدر على منع إيران من مواصلة التقدم. وكتب الوزير الإيراني عبر تويتر، الجمعة، أنه "ليس العضو الوحيد في (نادي الحظر)،" مُشيرًا إلى أن أمريكا حظرت من قبله "شركات إيرانية ناشئة ومرضى سرطان وأطفال يعانون من انحلال البشرة الفقاعي (مرض جلد الفراشة)".

I'm not the only member of club of sanctioned persons (Based on Trump's fairytales). Before me, Iran ICT startups, Developers, Cancer patients and EB children were there.

I'll continue advocating access to Internet & I won't let US to prohibit Iran development.#EconomicTerrorism