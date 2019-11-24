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اليمن والولايات المتحدة يبحثان آخر المستجدات وتعنت ميليشيا الحوثي

02:47 م الأحد 24 نوفمبر 2019
اليمن والولايات المتحدة يبحثان آخر المستجدات وتعنت ميليشيا الحوثي

الدكتور منصور بجاش

المنامة/عدن - أ ش أ

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني الدكتور منصور بجاش مع نائب وزير الخارجية الأمريكية ليندر كينج، مستجدات الأوضاع في اليمن وتعنت ميليشيا الحوثي الرافضة لمبادرات السلام.

وأشار بجاش - على هامش (حوار المنامة)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم /الأحد/ - إلى جهود الحكومة الشرعية اليمنية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن ومنطقه البحر الأحمر وباب المندب.

ولفت إلى مساعي مليشيا الحوثي - وبدعم من إيران - لاستثمار الحرب ومعاناة الشعب وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي من خلال تهديد الملاحة البحرية في مضيق (باب المندب)، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة والعمل على إيجاد حل سياسي مستند للمرجعيات الثلاث.

من جهته.. أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده الثابت والدعم للشرعية في اليمن ولجهود الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث.

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اليمن الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي الخارجية الأمريكية

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