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الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق طرابلس

02:28 ص السبت 23 نوفمبر 2019
الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق طرابلس

طائرة مسيرة

طرابلس - (د ب أ):

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت القيادة في بيان على موقعها يوم الجمعة أن طائرة أمريكية غير مسلحة فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس أول أمس الخميس 21 نوفمبر.

وأضاف البيان إن القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث.

وتابعت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في بيانها إن عمليات طائراتها المسيرة تستهدف التقييم المستمر للوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرة إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحكومة.

الجيش الأمريكي طائرة مسيرة ليبيا طرابلس

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