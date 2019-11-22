ترامب يقول: "أريد محاكمة”

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يريد المثول أمام محكمة، معربا عن اقتناعه التام ببراءته، وذلك في أعقاب الشهادات العلنية لتسعة من الشهود في التحقيق الجاري بشأن اتهامه بالتقصير تمهيدا لعزله.

وقال ترامب في إطار مقابلة عبر الهاتف مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم: "أعتقد أنه من الصعب عليهم أن يعزلوك إذا لم يكن لديهم أي شيء على الإطلاق".

وقال الرئيس فجأة إنني "أريد إجراء محاكمة"، لكنه رفض الإجابة على الأسئلة التالية على هذا التعليق.

وأمضى الرئيس جزءا كبيرا من مقابلته التي استغرقت حوالي ساعة في مهاجمة العديد من الشهود الرئيسيين، وأدعى أنه لا يعرف آخرين، حتى جوردون سوندلاند، الذي تبرع بمليون دولار لحملة ترامب السياسية، ثم أصبح سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.

وانتقد ترامب آدم شيف النائب الديمقراطي الذي يقود التحقيق ووصفه بأنه "فاسد" و"مراوغ" و يقوم بـ "دور أحمق". واتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأنها "مجنونة كحشرة الفراش".

كما بدا أن الرئيس قد انتقد السفيرة المقالة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي رفضت على حد مزاعم، تعليق صورته في السفارة في كييف. وقال إن "هذه لم تكن ملاكا، هذه المرأة".

وعلى الرغم من أن دوره أصبح أكثر إثارة للجدل في الشؤون الأوكرانية، دافع ترامب عن محاميه الشخصي، رودي جولياني، واصفا إياه بأنها "محارب عظيم ضد الجريمة" لدى توضحيه سبب استخدامه كمبعوث خاص لإدارة الشؤون الدبلوماسية مع أوكرانيا.

وأظهرت تصريحات جولياني وكذلك شهادات من عدد من الشهود أنه كان متحمسا لأن تجري أوكرانيا تحقيقا مع جو بايدن المنافس السياسي لترامب.

ويواجه ترامب اتهامات باستغلال سلطته من أجل قيام حكومة أجنبية بتشوية سمعة منافس سياسي محلي.