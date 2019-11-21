الجيش اللبناني يمنع متظاهرين من قطع طريق قرب القصر الرئاسي

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "ننا" أن قوات الجيش اللبناني، منعت متظاهرين من قطع الطريق الدولية قرب القصر الرئاسي.

وأكدت الوكالة اللبنانية، أن عدة طرق تم قطعها بواسطة الاحتجاجات العارمة التي انطلقت عقب انتهاء خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن المتظاهرون قطعوا عدة طرق في البقاع ومسلكي أوتستوراد وفي منطقة القبة، وبالقرب من برج الغزاله، فضلًا عن وجود حشود في ساحة اعتصام حلبا.

وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الخميس، إن التحركات الشعبية في بلاده كسرت بعض المحرمات، داعيا الشباب "ألا يسترسلوا في خطاب الكراهية وعلى العسكريين حماية حرية التظاهر والتنقل".

وخلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، قال عون بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن "لبنان ينتظر حكومة جديدة تعقد عليها الآمال كان من المفترض أن تكون قد ولدت وباشرت عملها"، كاشفا أن "التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطر"، مشددا على "وجوب التوصل الى حكومة تلبي ما أمكن من طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم، تكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة، والاستحقاقات داهمة".

كما أشار إلى أن "الصفقات والتسويات التي تعد للمنطقة، تهدد ليس فقط استقلال الدول المعنية، بل أيضا كيانها ووجودها"، أكد أن "استقلال لبنان لا يعني خصومة مع أي دولة أو استعداء لأحد"، وقال: إنما نحن نسعى إلى صداقة صادقة والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، ولكن، انطلاقا من قرارنا الحر وعلاقة الند للند، وقبول ما يلائم وطننا من مقترحات، ورفض ما يشكل ضررا لها".

ودعا الرئيس عون اللبنانيين إلى "أن تكون السنة المقبلة، سنة استقلال اقتصادي فعلي، من خلال تغيير النمط الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج والبدء حفر أول بئر للنفط في البحر، وإقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائداته، اضافة الى سنة استقلال جغرافي عبر التمسك بكل متر من المياه، تماما كما التمسك بكل شبر من الأرض، وسنة استقلال بيئي واجتماعي فعلي، والتحرر من النزاعات الطائفية والمذهبية، للبدء بالخطوات اللازمة لإرساء الدولة المدنية".