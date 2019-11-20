الناتو: مبادرة الإصلاح المقدمة من ألمانيا قوبلت بصدى إيجابي

بروكسل - (د ب أ)

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن مبادرة إصلاح الحلف المقدمة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قوبلت بصدى إيجابي من قبل الحلفاء.

وفي أعقاب جلسة أولى لوزراء خارجية الحلف، قال ستولتنبرج في بروكسل اليوم الأربعاء إن " مقترحات ماس جرى تأييدها من العديد من الحلفاء".

وأضاف ستولتنبرج:" نحن الآن بصدد مواصلة الإعداد للقمة، وبعد ذلك سنقرر ما الذي يجب فعله".

يذكر أن ماس اقترح من قبل أثناء اجتماع وزراء خارجية الحلف(29 دولة)، تشكيل لجنة خبراء من شأنها العمل على مقترحات الإصلاح في الحلف، وذلك ردا على الانتقاد اللاذع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحلف.

وكان ماكرون صرح مؤخرا أن حلف الناتو "ميت دماغيا"، وقال الرئيس الفرنسي إنه ليس هناك أي تنسيق بين دول الحلف والولايات المتحدة بشأن اتخاذ قرارات استراتيجية، ودعا إلى التحلي بمزيد من الاعتماد على الذات في أوروبا.

وكان ستولتنبرج أشاد في وقت سابق بمبادرة ماس، وقال ينس: "أعتقد أن المقترح الألماني ذو قيمة".

كان ستولتنبرج، قد اعرب قبيل الاجتماع اليوم عن ترحيبه "بالرسالة التي مفادها أن حلف الناتو هو المنصة التي تجمع بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وهو أمر حيوي لأمننا".

وقال ستولتنبرج إنه يتطلع إلى مناقشة المقترح مع ماس ونظرائه.

وكان ماس صرح بعد انتقادات ماكرون بأن حلف شمال الأطلسي يجب أن يواصل التطور على المستويين المنهجي والسياسي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت في وقت سابق رفضها لتصريحات ماكرون.