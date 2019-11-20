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رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي

06:31 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي

رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، أن التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها.

وأكد عبد المهدي، في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق"،مشيرا إلى أن حكومته مصممة على خدمة العراق وشعبه ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود.

وأكد عبد المهدي أن الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، لافتا إلى أن التظاهرات مشروعة والدستور يحترم حرية التعبير وقد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها ، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل.

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