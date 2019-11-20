جانتس يتهم نتنياهو برفض الوحدة وبدفع إسرائيل لانتخابات جديدة

تل أبيب- (د ب أ):

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الأربعاء اتهامات قوية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بعد فشل محادثات عقداها الليلة الماضية.

وكتب جانتس، على موقع فيسبوك، :"الحقيقة يجب أن تقال- بنيامين نتنياهو يرفض الوحدة وسيفعل قصارى جهده لإرسالنا لمراكز الاقتراع للمرة الثالثة في غضون عام".

ودعا جانتس نتنياهو لحل تحالف اليمين الذين يتزعمه والدخول في مفاوضات مباشرة معه.

ومن المقرر أن ينتهي عند منتصف الليل التفويض الممنوح لجانتس لتشكيل الحكومة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر مطلعة أن نتنياهو "لا يلبي الحد الأدنى من مطالب جانتس".

وكان تم تكليف جانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في تشكيلها، في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر الماضي وكانت الثانية في نصف عام.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر.