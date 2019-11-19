ترامب يخسر محاولة لتأجيل قضية قذف وذم رفعتها ممثلة ضده

واشنطن - (د ب أ)

رفضت قاضية أمريكية اليوم الثلاثاء طلبًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل قضية قذف وذم رفعتها مشاركة سابقة في مسابقة لتلفزيون الواقع ادعت أن ترامب اعتدى عليها جنسيًا خلال لقاء عشاء خاص منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الحكم الذي أصدرته اليوم الإثنين القاضية بالمحكمة العليا بنيويورك جينيفر شيكتر هي أحدث نكسة في القضية التي رفعتها سامر زيرفوس، والتي من المقرر أن يشهد فيها الرئيس تحت القسم بحلول 31 يناير حول اللقاء المزعزم الذي حدث في عام 2007 في منزله في فندق بيفرلي هيلز في كاليفورنيا.

ورفعت زيرفوس القضية قبل تولي ترامب لمنصبه بثلاثة أيام، متهمة الرئيس بالتشهير بها من خلال انكاره ادعاءها بأنه تلمسها وقبلها بقوة. ونفى ترامب مرارا هذه الادعاءات.