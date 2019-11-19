بدء الأسبوع الثاني من التحقيقات الرامية لعزل ترامب

واشنطن- (د ب أ):

يبدأ اليوم الثلاثاء الأسبوع الثاني من جلسات التحقيق في مجلس النواب الأمريكي بشأن اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير، حيث من المقرر أن يدلي أربعة مسؤولين حاليين وسابقين بشهاداتهم.

ومن بين المسؤولين الذين يدلون بشهاداتهم في الجلسة الصباحية اليوم ألكسندر فيندمان، كبير خبراء شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وجنيفر ويليامز، وهي مساعدة في مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي.

واستمع كل من فيندمان وويليامز مباشرة لاتصال هاتفي في 25 يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي تدور حوله إجراءات الاتهام بالتقصير.

وقال دبلوماسيون أمريكيون بارزون في شهاداتهم الأسبوع الماضي إنهم شعروا بالقلق إزاء ما اعتبروه محاولة من جانب البيت الأبيض لجعل المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا مشروطة بإجراء تحقيق مع المنافس السياسي لترامب، جو بايدن ونجله.

ووصف ترامب التحقيق بأنه "عملية فساد كبيرة"، لكنه قال أمس الاثنين إنه يفكر في تقديم شهادة مكتوبة.