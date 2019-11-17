البيت الأبيض يندد باستخدام إيران "القوة المميتة" ضد المتظاهرين السلميين

القاهرة - (مصراوي)

ندد البيت الأبيض، باستخدام القوة المميتة وفرض قيود صارمة على الاتصالات ضد المتظاهرين في إيران، حسبما أعلن "سكاي نيوز" عربية.

وأكد البيت الأبيض، دعم الولايات المتحدة للاحتجاج السلمي للشعب الإيراني ضد نظامه.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "العربية" بأن البيت الأبيض رصد قتل متظاهرين في العراق على يد قناصة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريحات لموقع "العربية"، إن التدخل الإيراني في العراق واضح جدًا، ونعرف أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس، هو من يشرف على عمليات قمع المظاهرات العراقية.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن المساعدات العسكرية لقوات الأمن العراقية سيتم وقفها إذا ثبت قمع القوات للمتظاهرين، وسيتم فرض عقوبات على المسؤولين العراقيين حال ثبوت اتهامهم.