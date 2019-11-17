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    مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء ببغداد

    07:34 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء ببغداد

    سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء ببغداد

    القاهرة - مصراوي:
    قال مصدر أمني عراقي، إن صاروخين سقطا في العاصمة بغداد، في نهر دجلة، وقرب ملعب مقابل المنطقة الخضراء.
    وجاءت تعليقات المصدر العسكري في تصريحات لفضائية "السومرية نيوز".
    وكان سُمع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد الأحد.

    بغداد المنطقة الخضراء العراق

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