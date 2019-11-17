روسيا تعيد إلى أوكرانيا 3 سفن حربية بعد عام من التحفظ عليها

كيرتش - (د ب أ)

تعيد روسيا إلى أوكرانيا غدا الاثنين ثلاث سفن حربية كانت قد تحفظت عليها قبل عام.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية نقلا عن جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي "إف إس بي".

من جانبه، ذكر راديو "كيرتش إف إم" الأوكراني أن القطع الحربية الثلاث غادرت ميناء في شبه جزيرة القرم اليوم الأحد متوجهة إلى مياه محايدة في البحر الأسود ليتم تسليمها إلى الجانب الأوكراني.

وكانت السلطات الروسية تحفظت على السفن الثلاث في مضيق كيرتش البحري قبل عام.

وانتظرت جرارات أوكرانية وصول السفن الثلاث قبالة ساحل منطقة البوكا في القرم.

وكانت روسيا قد أطلقت سراح البحارة الـ24 الأوكرانيين الذين كانوا على متن السفن الثلاث في بداية سبتمبر الماضي في إطار عملية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا.

وكان المجتمع الدولي قد طالب روسيا مرارا بالإفراج عن القطع الحربية الأوكرانية.

من ناحية أخرى، يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التوجه غدا الاثنين إلى أوكرانيا لبحث القيام بخطوات أخرى نحو حل الصراع في شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.

وكان السفير الأوكراني في ألمانيا، اندري ميلنيك، قد أعلن اليوم على تويتر عن زيارة ماس المزمع أن تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

ومن المنتظر عقد قمة حول أوكرانيا لزعماء مجموعة دول نورماندي (أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا) في العاصمة الفرنسية باريس في التاسع من ديسمبر المقبل لبحث الصراع في أوكرانيا.