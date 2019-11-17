إرجاء المناوارات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

بانكوك- (د ب ا):

أرجأت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية المناورات العسكرية المشتركة بينهما هذا الشهر، حيث تحاول الدولتان العمل على استمرار المباحثات مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر القول في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو في مؤتمر وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا"الأسيان" المنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الأحد إن واشنطن وسول" قررا سويا تأجيل مناورات هذا الشهر بعد تشاور وثيق ودراسة متأنية".

ويأتي قرار الارجاء بعدما قالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إن المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول تعد " عاملا رئيسيا لتأجيج التوترات"، وتذكير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمهل واشنطن عاما لكي تخفف العقوبات وإلا فإنها " سوف تواجه تهديدا أكبر" من بيونج يانج.

وقال إسبر" لقد اتخذنا هذا القرار كبادرة حسن نويا للمساهمة في توفير بيئة بناءة للدبلوماسية وتحقيق السلام" مشيرا إلى أن إرجاء المناورات دلالة على حسن النوايا وليس تنازلا لكوريا الشمالية.

وطالب إسبر بيونج يانج بالعودة لطاولة المفاوضات" بدون تردد أو شروط مسبقة".