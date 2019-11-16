  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات إيران الطقس عزل ترامب البلاك فرايداي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    5 قتلى من عائلة أمريكية بينهم 3 أطفال في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

    10:44 م السبت 16 نوفمبر 2019
    5 قتلى من عائلة أمريكية بينهم 3 أطفال في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

    إطلاق نار بولاية كاليفورنيا - أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت شرطة مدينة سان دييجو، بولاية كاليفورنيا، مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، وإصابة طفل آخر بحالة حرجة، في إطلاق نار، بمنطقة "باراديس هيل".

    وبحسب شبكة "فوكس 5"، فإن من بين القتلى صبي يبلغ من العمر 9 سنوات وصبي عمره 5 سنوات، وصبي يبلغ من العمر 3 سنوات.

    ووفقًا للملازم مات دوبس من الحزب الديمقراطي، مات رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 29 عامًا.

    وقالت الشرطة إن الوالدين توفيا مع طفل آخر في مكان الحادث، بينما توفي الرابع والخامس في المستشفى.

    وأضافت الشرطة أن صبيًا يبلغ من العمر 11 عامًا أصيب أيضًا بالرصاص وأنه يخضع لعملية جراحية.

    ولاية كاليفورنيا اطلاق نار الشرطة الأمريكية سان دييجو

    الخبر التالى:

    معارض إيراني لـ مصراوي: التظاهرات قد تتحول لحرب أهلية والنظام في ورطة
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان