ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير "الباب" السورية إلى 18 قتيلا

دمشق - (د ب أ)

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل أكثر من18 شخصا وإصابة 30 اخرين جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مركز انطلاق الحافلات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم السبت.

وقال مصدر طبي في مستشفى الباب الكبير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أعداد القتلى والجرحى توزعت على مستشفيات الباب الكبير والفارابي والميداني ، مشيرا إلى أن من بين الضحايا ثلاثة عناصر من شرطة الكراج .

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه :"هناك الكثير من الأشلاء التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن لشدة الانفجار، وأصيب أغلب سكان المبنى، الذي وقع الانفجار أمامه، بجروح وهم في منازلهم بسبب الزجاج والركام ".

من جانبه ، قال مصدر مقرب من الجيش الوطني السوري المعارض إن " كاميرات المراقبة أظهرت انفجار سيارة من نوع (فان) محملة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة أمام مدخل الكراج عند نقطة التفتيش ، وأن عشرات المباني المحيطة بالكراج تضررت بشكل كبير وأن عشرات السيارات والدراجات النارية التي تقف في الكراج وأمامه تضررت بشكل كبير ".

وأضاف المصدر لـ (د.ب.أ):"عثرت شرطة الباب على عبوة ناسفة أمام مركز يسمى البيت الحمصي، وهو مكان تجمع أبناء مدينة حمص وسط المدينة تقريبا ، إضافة إلى العثور على خمس عبوات ناسفة في بلدتي الراعي وعزاز الغندور وانفجرت واحدة دون وقوع اضرار ".

يشار إلى أن مدينة الباب تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.