واشنطن تفرض عقوبات على خمسة كيانات مملوكة للجيش في كوبا

واشنطن - (أ.ش.أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم فرض عقوبات على خمس مؤسسات مملوكة للجيش في كوبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح اليوم إنه تم إضافة خمسة كيانات فرعية مملوكة للجيش الكوبي إلى قائمة الكيانات التي تم حظر المعاملات المالية المباشرة معها.

وأضاف: "إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان عدم تقديم مساعدات مالية أمريكية مباشرة لجهاز أمن الدولة في كوبا ، الذي لا ينتهك فقط حقوق الإنسان للشعب الكوبي ، ولكن أيضًا يصدر هذا القمع إلى فنزويلا لدعم نظام مادورو السابق الفاسد".

وأشار إلى أنه في يوم 16 نوفمبر، تحتفل كوبا بمرور 500 على إنشاء مدينة هافانا ، عاصمة كوبا ، حيث كانت ذات يوم واحدة من أكثر المدن حيوية وازدهاراً في الأمريكتين.

وأضاف: بعيدًا عن الاحتفال، يعتبر هذا اليوم تذكيرا حزينا بكيفية استمرار الثورة الكوبية في إلحاق الفشل يشعبها من خلال السيطرة على الاقتصاد الكوبي، بدلاً من إصلاحه، وبإسكات أصوات الكوبيين الذين يواصلون الكفاح بقوة من أجل الحرية.

وتابع بومبيو قائلا إنه وفقا للمذكرة الرئاسية الخامسة الخاصة بالأمن القومي الصادرة في شهر يونيو 2017 حول " تعزيز سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا " فإن الحكومة الأمريكية تحظر عموما المعاملات المالية المباشرة مع الكيانات الرئيسية والفرعية المدرجة في القائمة لأنها ستفيد بشكل غير متناسب الجيش والمخابرات والهيئات الأمنية الكوبية على حساب الشعب أو المؤسسة الخاصة في كوبا.