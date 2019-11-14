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    قتيلان و3 جرحى في إطلاق نار شرق روسيا

    10:37 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
    قتيلان و3 جرحى في إطلاق نار شرق روسيا

    الشرطة الروسية

    موسكو- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الصحة بمقاطعة "آمور" في أقصى شرق روسيا، الخميس، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إثر إطلاق نار بكلية بمدينة بلاجوفيشتشينسك.

    ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيانات للشرطة أن إطلاق النار تم من قبل طالب (19 عاما)، باستخدام بندقية صيد مسجلة باسمه، وأنه أطلق النار على نفسه لاحقا.

    وذكر الموقع أن أحد المصابين في حالة حرجة.

    وتم تسجيل الحادثة تحت "دوافع عدوانية".

    الشرطة الروسية موسكو روسيا وزارة الصحة الروسية

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