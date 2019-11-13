وزارة الدفاع اليمنية: الاستهدافات المتكررة لن تثني قواتنا

صنعاء (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، مساء اليوم الأربعاء، إن الاستهدافات المتكررة لن تثني قواتها المسلحة عن القيام بواجباتها الدستورية والوطنية في الذود عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي "نتج عن هذا الاستهداف استشهاد ستة من أبطال قواتنا المسلحة البواسل، جراء استهداف "إجرامي بصاروخ صباح اليوم في أحد المواقع بمحافظة مأرب"..

ودعت وزارة الدفاع، الشعب اليمني لمزيد من التلاحم والالتفاف حول القيادة الشرعية والقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، لمواصلة الكفاح والوقوف صفا واحدا "في وجه المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية".

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر عسكري يمني، مقتل خمسة عسكريين وإصابة عشرة آخرين، في هجوم صاروخي شنه مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية على مقر القيادة المشتركة بمأرب.