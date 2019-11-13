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لبنان: انتشار كثيف للجيش في محيط القصر الجمهوري بعد دعوات للتظاهر أمامه

06:45 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
لبنان: انتشار كثيف للجيش في محيط القصر الجمهوري بعد دعوات للتظاهر أمامه

قوات الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

عززت قوات الجيش اللبناني وقوات الحرس الجمهوري من تواجدها في محيط قصر (بعبدا) الجمهوري، بعد دعوات للحشد والتجمع على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي للتظاهر والاحتجاج.

وشهد الطريق الرئيسي من العاصمة بيروت والمؤدي إلى قصر بعبدا، انتشارا كثيفا لوحدات من قوات الجيش اللبناني، في حين تجمع أعداد من المتظاهرين للاعتصام على مقربة من طريق القصر، غير أن قوات الجيش طوقتهم بأعداد كبيرة مانعة إياهم من التوجه على طريق القصر الرئاسي أو الاعتصام، دون أن تصطدم معهم أو تحتك بهم.

وتسود حالة من الاضطراب الشديد عموم لبنان، حيث نزل المتظاهرون بأعداد كبيرة في أعقاب حديث تلفزيوني لرئيس البلاد ميشال عون مساء الثلاثاء، وقاموا بالاحتجاج وقطع الشوارع الرئيسية والأوتوسترادات وطرق السفر الدولية عبر افتراش الطرق واستخدام الإطارات المشتعلة والعوائق، وذلك بعدما اعتبروا أن حديث رئيس الجمهورية لا يلبي تطلعاتهم ومطالبهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.

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