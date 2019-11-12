رولا خلف.. لبنانية تتولى رئاسة تحرير "فاينانشال تايمز"

القاهرة – مصراوي:

أعلنت "فاينانشال تايمز" البريطانية، تعيين رولا خلف في منصب رئيس تحرير الصحيفة، خلف ليونيل باربر، الذي شغل هذا المنصب منذ العام 2005، وسيستقيل بداية العام 2020.

خلف هي سيدة لبنانية الأصل، انضمت إلى "فاينانشيال تايمز" في العام 1995، كمراسلة لشمال إفريقيا، وقبل ذلك كانت كاتبة في مجلة "فوربس". وهي حاصلة على درجة الماجستير من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

شغلت خلف منصب نائب رئيس تحرير الصحيفة منذ العام 2016، مشرفة على مجموعة مبادرات غرفة الأخبار والمشاريع التحريرية الحائزة على جوائز عدة، وتقود شبكة عالمية تضم أكثر من 100 مراسل أجنبي.

أطلقت مؤخرًا "تراد سيكريتس"، وهو محتوى جديد يركز على التجارة العالمية، وكان محركًا لمبادرات التنوع في غرفة الأخبار، لا سيما تلك التي تركز على زيادة عدد القراء.

وقال تسونيو كيتا، رئيس مجلس إدارة شركة "نيكي"، المالكة للصحيفة البريطانية: "يسعدني أن رولا خلف وافقت على تولي منصب رئيس التحرير. لدي ثقة تامة في أنها ستواصل مهمة المؤسسة لتقديم صحافة عالية الجودة دون خوف، وقيادة فريق من الصحفيين الأكثر موهبة ومتابعة أجندة الصحيفة الجديدة التي تغطي الأعمال التجارية والمالية والاقتصاد والشؤون العالمية".

وأضاف أن خلف، أثبتت مهنية كبيرة، بعملها في الصحيفة الذي استمر لأكثر من 24 عامًا، بما في ذلك فترة عملها كنائبة لرئيس التحرير، فضلًا عن نزاهتها.

فيما أكدت خلف: "أنه لشرف عظيم أن يتم تعييني رئيس تحرير صحيفة فاينانشال تايمز، وهي أكبر مؤسسة إخبارية في العالم. أنا مسرور لقيادة غرفة الأخبار الأكثر موهبة من خلال الفصل التالي من التميز ".

وأضافت أنها تتطلع إلى استكمال الإنجازات التي بدأها سابقها ليونيل باربر "الاستثنائية".

وقد انضمت خلف للصحيفة قبل 20 عاما، وشغلت مناصب نائبة رئيس التحرير ورئيسة تحرير الشؤون الخارجية، ورئيسة تحرير شؤون الشرق الأوسط.