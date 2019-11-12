ترامب يكشف رغبة الصين في توقيع اتفاق تجاري مع واشنطن

نيويورك - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة ألقاها في نادي نيويورك الاقتصادي اليوم الثلاثاء إن الصين "ترغب بشدة" في توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب قوله إنه من الممكن إتمام مرحلة أولى "مهمة" من الاتفاق التجاري مع الصين قريبا.

وأضاف ترامب أن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "أكثر كثيرا مما أرغب أنا".

يذكر أنه من المنتظر أن يتم فرض رسوم جمركية أمريكية على صادرات صينية في 15 ديسمبر المقبل ستؤثر على منتجات رائجة بين المستهلكين مثل الهواتف الذكية وألعاب الأطفال.